Klopp è il sogno per la panchina dell’Inter: ecco come può arrivare

Il grande sogno per la panchina dell’Inter è quello di Jurgen Klopp, manager del Liverpool. Le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e il Liverpool di Jurgen Klopp, due squadre con delle analogie, ma anche molte differenze fra Serie A e Premier League.

Nella scorsa stagione ad esempio, nonostante le molte speranze, entrambe le squadre hanno sperato fino alla fine di vincere i rispettivi campionati, fino all’ultimissima giornata quando però Milan e Manchester City hanno confermato il loro vantaggio aggiudicandosi il titolo. Quest’anno però le cose sono radicalmente cambiate. I nerazzurri, che hanno già portato a casa il primo trofeo con la vittoria nel derby in occasione della Supercoppa Italiana, hanno avuto qualche alto e basso in campionato ma sono saldamente al secondo posto, alle spalle soltanto della corazzata Napoli di Luciano Spalletti. I Reds invece, partiti malissimo, non sono riusciti ad invertire troppo la rotta ed ora stanno lottando con le unghie e con i denti per tentare di risalire la classifica e strappare un posto nella prossima fase a gironi di Champions League, una mission davvero difficilissima. Nella prossima estate di calciomercato però, i destini di Inter e Liverpool potrebbero incrociarsi di nuovo.

Calciomercato Inter, i nerazzurri sognano Klopp per la panchina

Il futuro di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool non è più infatti così saldo. L’allenatore tedesco sembra aver un po’ esaurito il suo ciclo con la società inglese e potrebbe voler cambiare aria.

L’Inter, ancora scottata dello scudetto perso nella scorsa stagione, potrebbe fare un pensierino proprio al manager ex Borussia Dortmund, ma ci sono dei grandi ostacoli economici da superare, praticamente inaffrontabili per l’attuale proprietà. Discorso differente se, al posto di Zhang, dovesse subentrare qualcun altro alla guida della società nerazzurra. Nelle ultime settimane si è parlato infatti molto dei fondi provenienti dagli Stati Uniti, con soldi freschi da poter investire sul brand Inter.