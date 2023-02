Colpo Juve 🔥, Allegri richiama il pupillo 👀

La dirigenza della Juventus tornerà operativa sul mercato a partire dal prossimo giugno: ecco la prima richiesta di Allegri in caso di conferma

Torna la Champions League con la seconda tornata delle sfide degli ottavi di finale e altre due italiane impegnate, l’Inter col Porto ed il Napoli a Francoforte contro l’Eintracht.

La grande sorpresa della prima due-giorni è stata la sconfitta del Chelsea sul campo del Borussia Dortmund. I tedeschi si sono imposti nel segno di Adeyemi e di un monumentale Emre Can. L’ex Juventus si è reso protagonista di una grande prestazione e salvataggi decisivi. “La gara è stata difficile, siamo stati anche fortunati. Nelle ultime partite abbiamo dovuto combattere come stasera e abbiamo vinto. Siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, così veloce, così forte, certe volte ci stupiamo anche noi di quanto sia veloce. Sarà molto più difficile il ritorno, partiamo comunque dallo 0-0. Sappiamo che sarà molto difficile”, ha dichiarato nel post partita. Emre Can potrebbe presto tornare a far parlare di sé anche sul calciomercato.

Calciomercato Juve, Allegri richiama Emre Can

Il tedesco ha vissuto il suo periodo migliore in bianconero con Massimiliano Allegri.

Nella mente dei tifosi c’è ancora l’invenzione dell’allenatore e la super partita di Emre Can nel 3-0 all’Atletico Madrid, da difensore centrale aggiunto. Se il club bianconero dovesse riuscire a cedere definitivamente anche uno tra Arthur, Zakaria e McKennie, partirebbe subito l’assalto ad Emre Can. Occhi puntati anche sul centrocampista tedesco.