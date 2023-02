Non vuole tornare: il big stronca la Juventus

La Juventus rischia di dover dire definitivamente addio all’idea del ritorno del top player: ecco cosa sta succedendo

La Juventus, al netto del discusso passo falso contro il Nantes, ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa che stanno portando a muovere la classifica della squadra di Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ rimane a -12 dal quarto posto, utile per l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League, attualmente occupato dal Milan. Una stagione difficile quella della squadra torinese che deve fare i conti anche con il calciomercato e le scelte da portare avanti, da qui a giugno. I bianconeri hanno mostrati limiti importanti in alcune zone del campo ed è per questo che la dirigenza intende farsi avanti e regalare un nuovo top player per la difesa di Allegri. Ekrem Konur, noto giornalista turco, ha fatto il punto sul futuro di uno dei big che alla Juventus piace da tempo e che adesso sembrerebbe essersi riavvicinato alle mire del club torinese. “Alcuni club della Premier League e della Serie A italiana sono interessati al 29enne difensore del Real Madrid Antonio Rugider“, ha twittato Konur.

Rudiger alla Juve: svolta estiva

Il giornalista ha poi svelato quella che sarà la situazione da qui a giugno riguardo all’ex centrale della Roma. Il tedesco è arrivato a Roma, dal Chelsea, a parametro zero solo la scorsa estate.

Un vero e proprio pilastro per la squadra di Carlo Ancelotti che lo ha già schierato in campo 31 volte quest’anno, con 2 reti all’attivo e ben 2278′ sul rettangolo verde. La posizione dei ‘Blancos’ sulla possibile cessione di Rudiger in estate, quindi, è chiarissima. Così come la volontà dello stesso difensore tedesco, secondo quanto scritto dal giornalista: “Il giocatore tedesco è felice a Madrid e non pensa di andarsene”. Una doccia fredda per la Juventus, e non solo, che sperava di poter dare l’assalto definitivo al difensore 29enne che rimane quindi sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con le ‘Merengues’.