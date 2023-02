“Lento e sppravvalutato”: la Juventus ha un problema

Nonostante l’importante vittoria ottenuta al ‘Picco’, i tifosi della Juve hanno criticato aspramente il giocatore

La Juve continua la sua marcia impossibile verso un posto in Europa battendo lo Spezia, fresco di cambio allenatore, in una gara decisa dalle reti di Moise Kean e di Angel Di Maria. Già, proprio loro, che in passato hanno dovuto subire, magari in momenti diversi, le critiche del popolo bianconero. Che sui social non manca mai di lanciare frecciate a calciatori – o allo stesso Allegri – protagonisti di prestazioni deludenti.

Spazzate via, per il momento, le insoddisfazioni per le gesta dell’Azzurro e del Campione del Mondo, i tifosi della Juve hanno mantenuto il loro spirito critico nei confronti di un centrocampista che proprio non riesce ad ingranare nella sua esperienza all’ombra della Mole. C’è chi apertamente recrimina sulla partenza di Rovella, definito addirittura ‘100 volte più forte‘, e chi mette l’accento sulla lentezza e sulla macchinosità dell’ex Roma, non a caso sostituito al 46′ dal tecnico bianconero in quel di La Spezia.

Paredes nel mirino dei tifosi bianconeri

L’oggetto delle aspre critiche del popolo juventino è Leandro Paredes, ancora una volta deludente perfino all’interno di un primo tempo controllato abbastanza agevolmente dall’undici di Allegri.

Contro il #Nantes è stato uno dei peggiori in campo, non verticalizza, è lento, non azzecca un passaggio. Così lontano dal mondo #Juve al contrario di #DiMaria che sta dimostrando chi è. 7 milioni, strapagato.

Mi porto #Rovella a #Torino che ne vale 100 di questo #Paredes 😉😉 pic.twitter.com/qQtAFnr2pj — Juventus Storia di un Grande Amore (@JuventusUn) February 18, 2023

#Kostic mette d’accordo anche hater del crossing game; #Kean e il fluido che lo avrebbe fatto segnare con qualsiasi parte del corpo… Ah, hanno esultato i suoi fischiatori a prescindere? P.S. #Paredes che sbatte su Kostic e si immobilizza non è roba da calcio professionistico — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) February 19, 2023

Huston abbiamo un problema #SpeziaJuve

⚽️⚽️ dove è il playmaker che speravamo cambiasse il nostro gioco a centrocampo ? 😱 #Paredes pic.twitter.com/T2mPErn1FX — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) February 19, 2023

Un giocatore che mi ha deluso, forse perché troppo sopravvalutato, è Paredes.

Ragazzi é giusto non fischiare e incitarlo ma sto ragazzo non c’è proprio. É troppo lento, macchinoso, non fa una giocata in verticale, impreciso. Meno male che é in prestito! #Paredes #Juventus — L’Avvocato bianconero ⚪⚫ (@AntoParrinello) February 17, 2023