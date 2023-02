Milan-Aouar: patto in Serie A e colpaccio di Maldini

Il calciomercato del Milan può registrare una clamorosa svolta per la trequarti: intreccio con Aouar, pronto a firmare a zero

Torino, Tottenham, Monza. Un Milan cinico e concreto che ha inanellato per ben tre volte l’1-0 vincente guarda con ottimismo al futuro.

Ad una seconda parte di stagione che dovrà necessariamente vedere i rossoneri tornare a lottare per una delle prime quattro posizioni in Serie A. La qualificazione alla prossima Champions League rimane un passaggio fondamentale per la crescita della squadra di Stefano Pioli che domenica dovrà fare i conti con l’Atalanta. Un match complicato contro gli uomini di Gasperini, uno dei prossimi spartiacque per comprendere le reali ambizioni dei campioni d’Italia in carica. Dal campo al calciomercato il passo è breve e nei piani di Paolo Maldini vi sarebbero diversi rinforzi da consegnare all’allenatore emiliano, a partire da giugno. Dalla Spagna, ed in particolar modo ‘Fichajes.net’, riportano di una possibilità per i rossoneri e non solo, in Serie A, per rinforzare il centrocampo. Houssem Aouar lascerà il Lione. Il gioiello franco-algerino è stato accostato a diverse grandi società sparse per l’Europa tra cui, appunto, quella meneghina. Attenzione, però. Perchè, come riferito da ‘Relevo.com’, le opzioni principali per il futuro del centrocampista 24enne sarebbero essenzialmente tre.

Aouar fa gioire Pioli: il colpo del Milan è già in Italia

Il Milan, come detto, visto che perderà Brahim Diaz destinato a tornare al Real Madrid. Il Betis, a caccia di un innesto di peso proprio in quella posizione del campo. Infine, la Lazio di Maurizio Sarri: il tecnico campano apprezza molto il centrocampista che potrebbe prendere in considerazione l’approdo nella Capitale.

All’orizzonte per il Milan, però, un intreccio inaspettato proprio con la Lazio. I rossoneri potrebbero infatti lasciare la pista Aouar affinchè il club romano dirotti Luis Alberto in direzione Milanello. Aouar può quindi essere il grande colpo estivo della Lazio e a giovarne sarebbe anche la squadra di Pioli. Le attenzioni su Luis Alberto da parte del ‘Diavolo’ non si sono mai dissipate del tutto. E da giugno sia Sarri che il Milan potrebbero gioire di un grande colpo sulla trequarti. Luis Alberto, si sa da tempo, vuole lasciare il club bianconceleste: e l’ipotesi rossonera torna a prendere corpo con forza, grazie ad Aouar.