Bomber più ritorno: l’Inter si scatena

Il club meneghino è già al lavoro per i grandi cambiamenti da attuare durante il calciomercato estivo: doppio colpo ‘obbligato’

L’Inter è adesso focalizzata su quella che sarà una delle sfide più importanti della stagione per la squadra di Simone Inzaghi: l’andata degli ottavi di finale di Champions League, di scena a San Siro tra due giorni, contro il Porto.

È ormai chiaro come il chiudere nel migliore dei modi l’annata, senza grosse ambizioni, sia l’obiettivo dei nerazzurri. Ma in vista della prossima stagione, il rilancio in grande stile è dietro l’angolo. Tornare a competere col Napoli per il vertice in Serie A e consegnare una rosa competitiva a Inzaghi anche in ottica europea. Ecco perchè, tra le priorità del club in entrata, vi sarà l’arrivo di un nuovo attaccante durante la sessione invernale di calciomercato. Lukaku è appena tornato a pieno regime, col gol, ma rimane un giocatore del Chelsea con cui andrà trattato l’eventuale (e si teme oneroso) riscatto. Edin Dzeko, invece, compirà 37 anni tra meno di un mese e il suo contratto con la società meneghina si esaurirà durante l’estate 2023. Ecco perchè uno dei nomi che resta vivissimi sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Marcus Thuram.

Non solo Thuram: ritorno a sorpresa a Milano

Il centravanti italo-francese, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Borussia Monchengladbach, rimane tra i più ambiti del panorama europeo.

Stando a quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, oltre all’attaccante figlio d’arte, l’agente di Thuram avrebbe intenzione di proporre all’Inter un altro acquisto, una vecchia conoscenza per i tifosi nerazzurri. Si tratta di Geoffrey Kondogbia, centrocampista che dal 2015 al 2017 ha vestito la maglia dell’Inter e che adesso è più vicino a dire addio all’Atletico Madrid. Una condizione praticamente necessaria per vedere viaggiare spedita la trattativa per la firma di Thuram a zero tra pochi mesi. Situazione dunque in divenire: Thuram più il ritorno di Kondogbia, nasce la nuova Inter.