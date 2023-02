Ora c’è anche il Bayern Monaco: la Serie A lo perde gratis

Il Bayern Monaco targato Julian Nagelsmann vorrebbe acquistare a parametro zero un calciatore nel mirino anche di Juventus, Milan ed Inter

Nelle scorse settimane abbiamo vissuto una delle sessione invernali di calciomercato più povere di sempre. Questo, ovviamente, per quanto concerne la Serie A, con le big italiane che si sono mosse pochissimo sia in entrata che in uscita. Nulla a che vedere con quanto accaduto in Premier League, dove il Chelsea, ad esempio, ha aggiunto alla propria rosa giocatori di grande spessore a suon di milioni.

Gli stessi ‘Blues’ stanno dimostrano che spendere e poter comprare tanto nel calcio, spesso, non basta. Ma senza dubbio inserire nel gruppo squadra nuove pedine di qualità è a dir poco necessario per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Per questo motivo Juventus, Inter e Milan continuano a guardarsi attorno, alla ricerca di ghiotte occasioni sul fronte entrate. Tutte e tre desiderano rinforzare i propri reparti di centrocampo e in ognuna delle loro liste è presente – da tempo – il nome di Dani Ceballos, pedina in scadenza di contratto giugno 2023 con il Real Madrid. Il classe ’96 (compirà 27 anni il prossimo 7 agosto) rappresenta un’opzione alquanto appetibile, visto che potrebbe trasferirsi a parametro zero dal 1 luglio. Le grandi della Serie A, a queste condizioni, penserebbero concretamente a tale acquisto, ma la strada è in salita per via della concorrenza.

Calciomercato Juventus, Milan e Inter: irrompe il Bayern Monaco su Ceballos

Lo spagnolo ex Arsenal, infatti, piace non poco all’Atletico Madrid. E nella corsa, stando a quanto riferisce ‘Relevo’, si sarebbe inserito pure il Bayern Monaco per volontà di Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco, sempre secondo la fonte citata, vede in Ceballos un’aggiunta di lusso per la mediana bavarese.

Il Bayern, al momento, pare non si sia ancora fatto avanti tramite un contatto diretto oppure presentando una vera e propria offerta. Ciò potrebbe sicuramente accadere nei mesi a venire. Il Real Madrid, nel frattempo, ha deciso di avanzare una nuova proposta al giocatore per il prolungamento dell’accordo scritto. Nel nuovo anno Ceballos è stato utilizzato spesso come titolare da Ancelotti, di conseguenza allo stato attuale delle cose ci sono buone possibilità che rinnovi il contratto. Ma lo scenario è apertissimo, perciò ad oggi è bene aspettarsi di tutto. Juventus, Inter e Milan sono avvisate.