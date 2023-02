Doppio addio Milan, ci prova la Juve: operazione da 15 milioni e più

La ‘Vecchia Signora’ incomincia a fare sul serio anche sul mercato. Possibile doppia beffa in arrivo per i rossoneri. Ecco cosa può accadere in vista di giugno

Sono state settimane tutt’altro che facili quelle vissute ultimamente dalle parti della ‘Continassa’. Dopo aver rimediato quella batosta da -15 punti in campionato, la Juventus rischia, ora, ancor di più per via di quelle presunte manovre riguardanti i casi delle plusvalenze fittizie e degli stipendi non pagati : con l’altra inchiesta Prisma che tiene tutt’ora banco.

Una sanzione che potrebbe costare carissimo alla ‘Vecchia Signora’, con le potenziali ammende che vanno dal rischio retrocessione, fino ad arrivare alla possibile esclusione da campionato e coppe. Momento da cui la Juventus deve, quindi, provare ad uscirne quanto prima. Quale potrebbe essere la miglior strategia possibile? Sicuramente quella di gettare un occhio al mercato. Nelle ultime ore si è, infatti, parlato moltissimo della situazione dirigenziale. I bianconeri sono, non a caso, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo con lo sguardo che è, inevitabilmente, ricaduto sulla figura di Ricky Massara.

Ad essere sinceri, è lui il favorito a poter diventare il nuovo ds della Juventus. Qualcosa sembra essere, a tutti gli effetti cambiata, tra lui e il Milan: con il possibile divorzio che potrebbe manifestarsi a fine stagione. Al tempo stesso, però, la ‘Vecchia Signora’ contempla tutta una serie di situazioni e valuta attentamente il profilo di un calciatore rossonero approdato a Milano proprio nella scorsa estate.

Calciomercato Juve, i bianconeri pensano a Thiaw: affare da 15 miloni di euro

Non solo Massara, la Juventus starebbe pensando anche al potenziale acquisto di Malick Thiaw in vista della prossima estate.

Il centrale tedesco ha detto sì al progetto del Milan – fino al prossimo 2027 – nella scorsa estate, centrale difensivo che i rossoneri si sono accaparrati grazie ad un’offerta pari a 7 milioni di euro dallo Shalke 04 (5 di base fissa + altri 2 di bonus). Come ormai risaputo, infatti, la Juventus dovrà attuare una mezza rivoluzione nei prossimi mesi, a cominciare dalla difesa (vista l’età avanzata di Leonardo Bonucci e lo scarso apporto offerto da Rugani e Gatti sin qui). Potrebbe essere, quindi, il classe ’01 il prescelto per poter dare nuova linfa alla retroguardia bianconera. Occorrono però, come minimo, 15 milioni di euro, con l’assist definitivo che potrebbe arrivare direttamente da parte di Massara, destinato a dare il suo addio in estate.