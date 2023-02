Triangolo tra bomber, Osimhen apre le danze: Juve e Napoli rispondono

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già entrare nel vivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione potrebbe entrare nel vivo a breve, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Gli attaccanti potrebbero infiammare il calciomercato in vista della prossima stagione, con grandi movimenti che porterebbero molti club a perdere i propri bomber. Tra questi c’è il Napoli che potrebbe veder partire Victor Osimhen, corteggiato dalle più grandi squadre europee. La squadra che sembra aver mostrato maggiore interesse è il Chelsea, che a breve potrebbe avviare i contatti per cercare di imbastire una trattativa. Lo stesso Chelsea, però, potrebbe dire addio al giovane classe 2001 Armando Broja, che sembra finito nel mirino della Juventus. Il ragazzo, anche se ha giocato pochi spezzoni di gara, ha messo in mostra tutto il proprio talento, tanto da finire nel mirino della vecchia signora. Anche il Napoli si sta guardando intorno e, qualora partisse Osimhen, potrebbe piombare proprio su un attaccante bianconero.

Effetto domino tra i bomber: il Napoli pensa a Kean

Se Osimhen sembra poter abbracciare il Chelsea e la Juventus Broja, il Napoli sembra intenzionato a fare un tentativo per Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione, con sette reti realizzate in 29 partite disputate. Queste prestazioni hanno portato il Napoli ad individuarlo come possibile innesto del reparto offensivo, trovando anche il benestare del tecnico Luciano Spalletti. La Juventus potrebbe pensare di cederlo, ma si aspetta un’offerta importante soprattutto in caso di cessione del bomber nigeriano. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con i grandi bomber pronti ad infiammarlo sin da subito.