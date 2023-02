Champions League: il Napoli impone la sua legge, Ancelotti sommerge Klopp

Il Napoli non trema e domia anche in Europa, ipotecando il passaggio del turno. Fa ancora meglio il Real, che travolge il Liverpool

Inarrestabile. Anche in Europa il Napoli detta legge. Nell’inferno di Francoforte l’undici di Luciano Spalletti soffre il giueso solo nei primi 10′: appena il tempo di prendere le misure ed inziare a macinare il solito gioco, con Lobotka e Lozano sugli scudi. Al 36′ ecco la grande occasione per passare in vantaggio, con Kvaratskhelia che però si fa parare da Trapp un rigore conquistato con astuzia e tenacia da Osimhen. Contraccolpo? Macché. Dopo 5′ il nigeriano, servito dallo scatenato messicano, deposita in rete con tutto il suo fiuto del gol. Ci sarebbe spazio anche per il bis, appena 1′ dopo, ma la rete dell’attaccante è annullata per fuorigioco.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione dei tedeschi, ma i partenopei continuano a macinare gioco ed occasioni, facilitati anche dalla follia di Kolo Muani che al 60′ lascia l’Eintracht in 10 uomini. Inevitabile il raddoppio, che arriva al minuto 65′ con capitan Di Lorenzo, che raccoglie un tacco di Kvara. Dopo altre occasionissime per il Napoli, la gara si chiude sullo 0-2, per la gioia dei tanti tifosi azzurri arrivati in Germania. Nell’altra gara di serata, clamoroso inizio del Liverpool, che dopo 14′ va avanti di due gol contro il Real Madrid. La furente reazione spagnola, facilitata anche da alcuni clamorosi errori della difesa dei Reds, si concfretizza con una clamorosa cinquina firmata da Vinicius Jr. – doppietta – Eder Militao e Karim Benzema (due gol anche per il Pallone d’Oro).

Champions League, i tabellini di Eintracht-Napoli 0-2 e Liverpool-Real Madrid 2-5

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2

40′ Osimhen, 65′ Di Lorenzo

Liverpool-Real Madrid 2-5

4′ Nunez (L), 14′ Salah (L), 20′, 36′ Vinicius (R), 47′ Militao (R), 55′ e 67′ Benzema (R)