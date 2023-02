Contesa a tre, l’Inter sfida Juve e Roma: ecco la carta jolly

L’Inter allunga la lista di pretendenti al cartellino del giovane difensore in forze allo Spezia, come accaduto in passato per Kiwior: Inzaghi potrebbe lasciar partire a titolo definitivo uno dei suoi in cambio

Inter, Juventus e Roma ancora protagoniste di un intreccio di mercato piuttosto intrigante che arriva dritto al cuore dei tifosi dello Spezia. Ancora una volta, si potrebbe aggiungere. Perché già in passato, fino a qualche settimana fa, Jakub Kiwior era uno dei papabili centrali indiziati alla partenza verso uno dei lidi più illustri del campionato italiano.

Poi però il mercato ha preso una piega inaspettata e il calciatore polacco, reduce dalla positiva prima esperienza in Nazionale al Mondiale, ha detto addio alla Serie A per fiondarsi addirittura tra le file dell’Arsenal in Premier League. Oggi le tre rivali, rimaste a bocca asciutta, hanno ancora da risolvere qualche criticità nel reparto difensivo. L’Inter, come noto, perderà Skriniar la prossima estate e non è detto che de Vrij possa restare. Senza considerare le avances per Bastoni (che Marotta cercherà di blindare il prima possibile) e la volontà di strappare Acerbi alla Lazio. Dufmries, invece, è atteso dalle big europee. La Juventus, invece, potrà contare con certezza su Bremer e Danilo mentre tutti gli altri sono dei grandi punti interrogativi, capitan Bonucci compreso. Alex Sandro e Cuadrado sono in partenza. Quanto alla Roma, invece, è pressoché certo l’addio di Smalling – probabilmente verso i nerazzurri di Milano – e Mourinho brama il sostituto di Karsdorp.

Calciomercato, tutti su Holm: l’Inter sfrutta Esposito

Così dallo Spezia potrebbe partire l’altro giovanissimo talento Emil Holm.

Lo svedese, messosi in mostra in questa prima metà di stagione con i liguri segnando anche una rete, potrebbe quindi sposare uno dei progetti delle tre pretendenti la prossima estate a fronte di una spesa piuttosto ridotta che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. L’Inter, tuttavia, da ultima entrata, potrebbe giocarsi la carta di Sebastiano Esposito in bella mostra con il Bari in Serie B.