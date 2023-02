Clamoroso effetto domino: maxi affare Juve-Monza

Il laterale brasiliano può lasciare il Monza in estate. I brianzoli e la Juventus provano a tendersi la mano. Tutto quello che potrebbe accadere in vista di giugno

Sia Monza che Juve stanno vivendo un momento particolarmente simile in campionato, meno dal punto di vista dirigenziale, però. 29 punti raccolti in favore della squadra di Raffaele Palladino ed altri 32 da quella di Massimiliano Allegri, che ha dovuto comunque far fronte ad una pesante penalizzazione da -15.

E’ questo infatti ciò che contraddistingue, ad oggi, i bianconeri dalla restante parte delle società militanti in Serie A. Dopo questa sanzione da tutt’altro che poco conto, la ‘Vecchia Signora’, come ormai risaputo del resto, rischia tutta un’altra serie di ammende: che vanno dal rischio retrocessione fino ad arrivare ad una potenziale esclusione da campionato e coppe…Ed il tutto è legato a quelle presunte manovre riguardanti sia il caso delle plusvalenze fittizie che quei ‘famosi’ stipendi non retribuiti ad alcuni calciatori (dove tra questi vi sono anche Dybala e Cristiano Ronaldo).

Insomma, nel mentre quest’inchiesta Prisma resta aperta, Massimiliano Allegri e i suoi devono, al tempo stesso, cautelarsi anche sul mercato. E’ vero, non sarà sicuramente facile, ma c’è da pensare anche ai contratti in scadenza di Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro. Tutti e tre i giocatori di cui vi abbiamo appena parlato, rischiano non a caso di dire addio a zero a fine stagione: motivo per cui la Juventus deve correre ai ripari. Nelle ultime ore si è fatto sempre più vivo il nome di Carlos Augusto del Monza, giocatore che, facendo meta in quel di Torino, potrebbe regalare un nuovo rinforzo a Raffaele Palladino.

Calciomercato Juventus, Carlos Augusto dice addio al Monza e porta Iling-Junior in Brianza: i possibili scenari

Non solo Grimaldo, anche lui in scadenza col Benfica, la Juventus monitora attentamente anche il profilo di Carlos Augusto del Monza (legato al fianco di Berlusconi sino a giugno 2024). Il forte laterale brasiliano si sta rendendo protagonista di ottime cose in stagione, al punto da aver già totalizzato 4 reti e 3 assist in quest’annata che è tutt’ora in corso. Trattasi, per l’appunto, di un esterno dotato di grande spinta e che intriga fortemente i bianconeri.

Qualora, però, il classe ’99 dovesse seriamente approdare a Torino, il primo a rimetterci sarebbe, proprio, il giovane esterno bianconero Samuel Iling-Junior: che finirebbe per essere totalmente chiuso. Proprio in virtù di questo, quindi, si potrebbe arrivare a pensare ad un suo eventuale ed ipotetico prestito in Brianza…Dove ci sarà da lavorare anche alle situazioni di Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella. Difficile che quest’ultimo resti un altro anno al Monza. E’ vero, Galliani lo apprezza fortemente e lo vorrebbe, fortemente, un altro anno accanto a sé, ma la Juventus punta a riabbracciarlo in vista di giugno. Discorso differente, invece, per Ranocchia: giocatore per cui si potrebbe trovare una sorta di compromesso sulla sua riconferma in terra brianzola.