Rinnovo vicino, altro che Serie A: sfuma il sogno di Allegri

Il tecnico bianconero perde di vista uno degli obiettivo di mercato del futuro, a seguito della decisione di rinnovo del contratto con il club attualmente proprietario del cartellino

Massimiliano Allegri avrà un bel da fare la prossima estate, nel caso in cui venisse confermata la sua posizione sulla panchina della Juventus. Non soltanto emergenze in difesa, con pochi elementi da cui ripartire per ambire ad un piazzamento migliore in campionato, ma soprattutto tanti stravolgimenti a centrocampo.

L’unica certezza da cui la formazione bianconera potrebbe ripartire è Manuel Locatelli, ancora considerato di prospettiva. Finora sono state ottime le prestazioni di Adrien Rabiot, ma il francese sarebbe orientato a cambiare maglia con tante opzioni in Premier League disponibili. Sempre più incerto il futuro di Leandro Paredes, prossimo al mancato riscatto del cartellino dal PSG; mentre Arthur potrebbe fare rientro alla base dopo il prestito infruttuoso al Liverpool. E poi ancora McKennie e Zakaria da gestire. L’idea sarebbe dunque quella di inserire almeno un altro profilo di esperienza per tamponare le possibili perdite.

Calciomercato, niente Kanté per Allegri: resta al Chelsea

Ultimamente s’era fatto il nome di N’Golo Kanté, ma il centrocampista francese avrebbe preso una decisione netta sul suo futuro. Stando alle fonti inglesi del ‘Telegraph’, Kanté avrebbe dichiarato di essere felice a Londra e dunque di voler proseguire ancora la propria avventura col Chelsea.

Il club a tinte blu è in procinto di abbozzare il nuovo contratto per spingerlo alla firma del rinnovo, sulla scia di quanto fatto con Thiago Silva. In questo scenario la Juventus perderebbe terreno come tutte le altre pretendenti, tra cui Barcellona e PSG.