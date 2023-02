Inter-Juve, assalto al bomber: Maldini rischia grosso

Il calciomercato del Milan può complicarsi in vista dell’estate può vedere complicarsi la strada verso l’attaccante

Una stagione davvero inattesa, tra alti e bassi, quella che il Milan campione d’Italia ha sfoderato fino a questo momento. Dopo un preoccupante calo che ha chiuso ogni discorso scudetto per la squadra di Pioli, i rossoneri sembrano aver mostrato segnali di ripresa.

Prima il Tottenham in Champions League, poi Torino e Monza in campionato. Un tris di 1-0 che ha riportato il sorriso in quel di Milanello, dove Maldini e Massara sono già al lavoro per quelli che saranno progetti futuri. Occhio al calciomercato, ad un’estate che vedrà sicuri protagonisti i rossoneri che dovranno necessariamente ricorrere agli acquisti per rinforzare la rosa di Pioli che, in più occasioni, ha mostrato limiti preoccupanti. Uno di questi sicuramente in attacco, visto che l’età di Giroud non garantisce un apporto costante da parte del francese e Ibrahimovic, 41 anni, viene da un lungo e grave infortunio e non ha ancora dimostrato di aver recuperato. Ecco quindi che al vaglio della dirigenza meneghina vi sarebbero diversi profili, attenzionati per giugno. Occhi puntati in Premier League, dove una delle stelline di proprietà dell’Arsenal ma finito in prestito in Francia, è tra i grandi obiettivi di Maldini. Si tratta di Folarin Balogun, attaccante statunitense ma naturalizzato inglese, che sta vestendo la maglia del Reims. Il 21enne newyorkese quest’anno ha già segnato ben 16 gol in Ligue 1, con 2 assist in 25 presenze complessive.

Balogun al Milan: inserimento di Juve e Inter

Numeri che avrebbero convinto il Milan ma non solo. Adesso l’insidia più concreta per i rossoneri può arrivare direttamente dalla Serie A.

Perchè anche Inter e Juventus sono intrigate dall’acquisto del classe 2001 che a giugno tornerà a Londra, essendo sotto contratto con i ‘Gunners’ fino al 30 giugno 2025. I nerazzurri devono fare delle valutazioni, anche dal punto di vista economico, sull’eventuale permanenza di Lukaku mentre Correa lascerà quasi sicuramente Milano. La Juventus, d’altro canto, ricostruirà buona parte della squadra. E con la possibile partenza di Vlahovic, Balogun sarebbe un profilo di assoluto spessore e avvenire per l’attacco di ‘Madama’. Situazione dunque in divenire, con il Milan che rischia adesso di vedere sfumare Balogun: Inter e Juventus rimangono alla finestra.