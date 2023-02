Dall’Inter alla Juve, la scelta è fatta: sarà bianconero

Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, nonostante ci sia una seconda parte di stagione ancora da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con le società che vogliono anticipare le proprie mosse per battere la concorrenza.

Uno dei club più attivi è il Newcastle, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Howe. I bianconeri si trovano attualmente quinti in Premier League ad un solo punto dalla zona Champions League, grande obiettivo della dirigenza inglese. Vista la probabile partecipazione in una delle competizioni Uefa, la società si è già messa al lavoro per individuare i rinforzi giusti, tanto che il primo acquisto sembra ormai vicino.

Grimaldo vede la Premier: Juventus e Inter beffate

Come detto, il Newcastle è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione, tanto che il primo colpo potrebbe arrivare a breve.

Stiamo parlando di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe 1995 del Benfica. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i portoghesi a giugno, e ha deciso di non rinnovarlo per provare una nuova esperienza. Grimaldo è molto attratto dall’idea di giocare nella massima serie inglese e, per questo motivo, il Newcastle sembra averlo convinto a sposare il proprio progetto. Sul classe 95 è forte l’interesse anche di due big italiane, Juventus e Inter, che lo monitorano costantemente, ma competere con le società di Premier League è un’impresa ardua, sopratutto per quanto riguarda la questione legata all’ingaggio del calciatore. Le due società nostrane, quindi, potrebbero a breve veder svanire il primo colpo di mercato, vista la voglia di Grimaldo nell’approdare in Inghilterra. Il Newcastle si appresta a mettere a segno il primo grande colpo della prossima stagione, in modo da avere una rosa competitiva anche per affrontare le prossime competizioni europee.