Lukaku fa sorridere Inzaghi: Porto battuto 1-0 nel finale

E’ terminata da pochi istanti la sfida di San Siro tra Inter e Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a portare a casa la vittoria grazie alla rete di Lukaku all’86° minuto, con il Porto che ha comunque disputato una buona partita. La squadra di Sergio Conceicao, infatti, ha giocato il match a viso aperto, rischiando poco e creando non pochi problemi alla retroguardia nerazzurra. Il discorso qualificazione, dunque, è ancora aperto, con le due squadre che si sfideranno il 14 marzo al do Dragão.

Lukaku fa sorridere L’Inter: Porto battuto 1-0

I nerazzurri, quindi, sono chiamati ad una grande prestazione nella gara di ritorno, che si terrà il 14 marzo al do Dragão. Lo stadio portoghese, infatti, sarà gremito, e servirà la migliore Inter per cercare di portare a casa la qualificazione ai quarti di finale dopo il successo di questa sera. Nell’altra gara della serata, invece, il Manchester City non va oltre l’1-1 contro i tedeschi del Lipsia. Il ritorno, si disputerà il 14 Marzo all’Etihad Stadium.