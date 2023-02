Kvaratskhelia può lasciare subito l’Italia: attenzione alla Premier in estate

Kvicha Kvaratskhelia, arrivato al Napoli nell’ultima estate di calciomercato, sarebbe finito nel mirino del Manchester United di Erik Ten Hag: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il cammino trionfale in Serie A, ha confermato il momento d’oro in questa stagione anche in Champions League in casa dell’Eintracht di Francoforte.

Gli azzurri infatti, nonostante la difficoltà di un turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea, non si sono fatti intimorire dal clima caldissimo di Francoforte ed hanno regolato, senza particolari patemi, l’Eintracht campione in carica dell’Europa League. Il Napoli di Spalletti, trascinato dalle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, ha avuto tanti protagonisti oltre ai marcatori, uno su tutti come al solito Kvicha Kvaratskhelia, ala sinistra della Georgia che sta stupendo tutti nel primo anno ai massimi livelli del calcio continentale. L’ex giocatore del Rubin Kazan è un vero e proprio talento tanto da diventare uno dei nomi più ambiti per la prossima estate di calciomercato, soprattutto per i club di Premier League, che hanno maggior disponibilità economica da sborsare per soddisfare le richieste, in questo caso del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia nel mirino della Premier League. E occhio ad un’altra stella della A…

Il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe tremare di fronte al possibile interessamento per Kvaratskhelia da parte di una società di rilievo in Premier League. In questo caso potrebbe trattarsi del Manchester United di Erik Ten Hag che, dopo aver visto sfumare l’obiettivo Gakpo, potrebbe puntare sul georgiano per avere un altro rinforzo, di assoluto livello, sulla fascia sinistra.

Non solo, oltre all’ex giocatore del Rubin Kazan, i Red Devils potrebbero fare un tentativo, o almeno valutare con grandissima attenzione, il nome di Rafael Leao, ala sinistra del Milan di Paolo Maldini in scadenza di contratto nel 2024 e con un rinnovo che stenta ad arrivare con il Diavolo.