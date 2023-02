Brozovic via dall’Inter: “Va compatito”

Marcelo Brozovic è tornato protagonista in maglia nerazzurra dopo il lungo infortunio, ma il suo futuro resta in bilico: il punto di vista

Simone Inzaghi l’ha relegato in panchina ancora una volta preferendogli in regia Calhanoglu. Per tante settimane lo stesso Brozovic ha dovuto fare i conti con un fastidioso infortunio muscolare, ma nella ripresa ha fatto il suo ingresso in campo. Un innesto di qualità importante per la formazione nerazzurra che vuole continuare a dire la sua in campo internazionale e in Serie A.

Il celebre giornalista italiano, Enrico Mentana, da sempre grande tifoso dell’Inter, ha voluto anche dire il suo punto di vista circa la possibile cessione del centrocampista nerazzurro: “A tutti i tifosi dell’Inter. Se sentite ancora qualcuno che parla di cessione di Brozovic per favore compatitelo anche per me, perché non ama né l’Inter né il calcio“. Un giocatore totale capace di essere attivo nelle due fasi di gioco: proprio Luciano Spalletti gli ha cambiato ruolo mettendolo così davanti alla difesa con compiti prettamente di regia. In passato aveva occupato anche altri posizioni, ma questa è ormai diventata la sua preferita. Un obiettivo totale per continuare ad essere imprescindibile per l’Inter, che ha respinto numerose offerte.

Brozovic, l’arma in più da marzo per Inzaghi

Ora lo stesso allenatore dell’Inter cercherà di inserirlo il prima possibile tra i titolari facendo scelte diverse tra Serie A e Champions League. Ora la sfida al Dall’Ara di Bologna sarà decisiva in ottica Scudetto con il Napoli capolista che sarà impegnato sabato pomeriggio al Castellani di Empoli.

Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi da titolare il centrocampo dell’Inter anche se è stato richiamato alla vigilia di Inter-Porto per il suo atteggiamento spesso da giocherellone: “Qui non siamo alle elementari”. Ora vuole essere protagonista indiscusso in maglia nerazzurra per continuare la sua storia d’amore a Milano per dire no alle numerose proposte arrivate negli ultimi mesi.