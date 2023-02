Roma-Inter, intreccio folle per Modric: il Real ha deciso

Il futuro di Luka Modric, in Serie A, può portare ad un colpo italiano per il Real: Inter e Roma coinvolte

Il campionato di Serie A va avanti, con il Napoli primo in classifica e lanciatissimo verso il terzo scudetto della sua storia. Ma le attenzioni delle big italiane sono già rivolte all’anno prossimo, a quello che promette di essere una sessione estiva di calciomercato davvero scoppiettante.

E tra i nomi che rischiano di monopolizzare l’interesse di numerose società di grande livello è quello di Luka Modric. Nonostante negli ultimi mesi sembrasse quasi scontato il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid, adesso la situazione sembra complicarsi con il passare delle settimane. Perchè l’accordo per prolungare il contratto oltre il 2023 pare adesso allontanarsi. Uno stand-by che rischia di portare via dalle ‘Merengues’, a zero, il Pallone d’Oro 2018. Ed il futuro di Modric potrebbe essere in Italia. Al campione croato, classe 1985, potrebbe pensare la Roma che vuole compiere il definitivo salto di qualità e confermare la bella stagione che vede adesso la squadra di Josè Mourinho al terzo posto dietro Napoli ed Inter.

L’erede di Modric dall’Inter: Mourinho ‘inguaia’ Inzaghi

E l’eventuale approdo di Modric nella Capitale potrebbe scatenare un effetto a catena che coinvolgerebbe in maniera diretta la squadra allenata da Simone Inzaghi. Perchè il Real Madrid avrebbe in mente di farsi avanti per uno dei gioielli in forza nella Milano nerazzurra.

Il posto di Modric potrebbe venir preso da Marcelo Brozovic che, numeri alla mano, quest’anno è stato spesso assente per infortunio e non viene considerato poi così incedibile dai vertici interisti. Il croato piace tantissimo anche al Barcellona ma adesso l’unica cosa certa è che l’Inter rischia di perderlo, a giugno, in caso di assalto da parte dei top club alla finestra. In scadenza nel 2026 e con una valutazione di circa 35 milioni di euro, l’ex Dinamo Zagabria potrebbe finire per sostituire a tutti gli effetti Modric alla corte di Ancelotti. In questa stagione Brozovic ha collezionato 16 presenze con 2 gol all’attivo e solo 921′ in campo con la maglia dell’Inter, tra campionato e coppe.