Lukaku ha già deciso il futuro: l’annuncio in diretta

Romelu Lukaku è tornato protagonista con l’Inter: due gol nelle ultime sfide giocate dall’attaccante belga, che ha già deciso il suo futuro

“Big Rom” ha lasciato il segno nuovamente in Champions League. Il centravanti dell’Inter ha vissuto una stagione ricca di infortuni, ma ora vuole recuperare il tempo perso. L’obiettivo è quello di portare sempre più in alto la compagine nerazzurra: in Serie A la distanza dal Napoli capolista è sempre di quindici punti e difficilmente sarà recuperabile. In quest’ottica Lukaku e compagni potranno concentrarsi in maniera particolare alla Champions League.

Dopo un’annata deludente con Tuchel al Chelsea, Lukaku ha scelto in estate di tornare nuovamente all’Inter per tornare ad essere protagonista com’è avvenuto sotto la guida di Antonio Conte con il successo dello Scudetto. All’inizio il suo inserimento non è stato tra i migliori: anche al Mondiale in Qatar, l’apporto del belga è stato minore con numerosi errori nell’ultima sfida dei gironi. Una delusione totale da parte di tutti con i Diavoli Rossi che sono usciti subito dalla massima competizione riservata alle Nazionali. Così la leggenda del calcio francese, Thierry Henry, che lo conosce molto bene visto che è stato l’assistente del Ct Roberto Martinez in Nazionale belga, ha rivelato: “Era un giocatore diverso da quello che voleva Thomas Tuchel. Si adatterà a ciò che Graham Potter sta cercando di fare? E cosa vuole fare? Non credo che voglia tornare indietro. Vuole restare all’Inter“.

Inter, Lukaku il ‘nuovo’ acquisto per Inzaghi

Ora il compito dell’allenatore nerazzurro sarà di fondamentale importanza nelle rotazioni in attacco con tre attaccanti di livello assoluto. Romelu Lukaku cercherà di farsi spazio conquistando la titolarità tra Dzeko e Lautaro Martinez, anche se quest’ultimo sarà spesso nel tandem offensivo.

Tra campionato e le Coppe ci saranno tanti impegni in cui potersi mettere in luce: Romelu Lukaku vuole continuare la sua storia d’amore con i colori nerazzurri. Un giocatore di livello internazionale pronto a gonfiare le reti, soprattutto in campo internazionale per lasciare la sua impronta.