La Juve trema 💥, raggiunge Jorginho all’Arsenal ✈️

Tentazione Arsenal per un big bianconero: Arteta insiste dopo l’arrivo di Jorginho. Tutti i dettagli

Jorginho, ex obiettivo anche della Juve, si è già preso l’Arsenal capolista in Premier League e ha subito conquistato Arteta.

“Arteta mi ha chiamato e in meno di due giorni abbiamo chiuso la trattativa. Non rientravo più nei piani del Chelsea e ho accettato la chiamata di Arteta, anche perché il suo progetto tecnico si sposa perfettamente con le mie caratteristiche”, ha spiegato l’ex Napoli dopo la sua firma con i ‘Gunners’. L’italo-brasiliano ha già convinto il tecnico spagnolo: “Jorginho è un centrocampista con intelligenza, profonde capacità di leadership e una grande quantità di esperienza in Premier League e internazionale. Jorginho ha vinto in carriera, ma ha ancora la fame e l’enorme disponibilità a contribuire qui. Siamo felici di firmare Jorginho e dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia nel club”. Per un suo connazionale in Azzurro, ora, potrebbe farsi più forte la tentazione Arsenal.

Calciomercato Juve, l’Arsenal insiste per Locatelli

Il club inglese segue ormai da tempo Locatelli, dai tempi del Sassuolo prima della firma con la Juventus.

Nel calciomercato estivo potrebbe arrivare la chiamata di Jorginho e un nuovo assalto dei ‘Gunners’. Tuttavia, la Juve non fa sconti: serviranno almeno 40 milioni di euro cash o una contropartita gradita da Allegri come Thomas Partey. L’Arsenal è insomma avvisato.