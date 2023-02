Inter e Juve, colpaccio mancino: “Ecco dove giocherà”

Il calciomercato di Inter e Juventus sta già per registrare una sorpresa inattesa per l’estate: l’annuncio sulla firma del nuovo laterale

Siamo ancora abbastanza lontani dalla riapertura della sessione estiva di calciomercato e i piani di Inter e Juventus sembrano essere sempre più chiari, con il passare delle settimane.

Diverse le esigenze, alcune comuni, delle due big di Serie A che a giugno hanno intenzione di intervenire con decisione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei ruoli che ambedue le società rimpolperanno è certamente quello del terzino sinistro. I nerazzurri potrebbero far partire Gosens, la Juve invece perderà a zero Alex Sandro. Uno degli obiettivi al quale nerazzurri e bianconeri hanno pensato rischia di sfumare definitivamente. Santi Aouna, giornalista di ‘Footmercato’, ha rivelato su Twitter quello che sarà il futuro di Ramy Bensebaini. Il terzino algerino, classe 1995 e in forza al Borussia Monchengladbach. Il contratto del laterale con la società tedesca scadrà il prossimo 30 giugno, a lui hanno pensato diversi club ma Aouna avrebbe di fatto rivelato quella che sarà la prossima squadra di Bensebaini. A zero, a giugno, il 27enne rimarrà comunque in Premier League per firmare con il Borussia Dortmund. “Tutto pronto per l’arrivo di Ramy Bensebaini al Borussia Dortmund“, scrive il noto giornalista che poi non lascia spazio a dubbi. “Il difensore algerino giocherà per il Borussia Dortmund nella prossima stagione”.

Bensebaini resta in Germania: Inter e Juve ko

Una doccia fredda, di fatto, anche per le italiane. Perchè per la Juventus, e soprattutto l’Inter, il terzino mancino è stato uno dei nomi caldi a lungo, per mesi.

Adesso, però, sembra stia per sfumare definitivamente la possibilità che Bensebaini possa approdare nel calcio italiano, dopo quattro anni al Borussia Monchengladbach. In questa stagione ha collezionato 21 presenze con ben 6 reti e 1784′ in campo, confermandosi come uno dei cardini della squadra allenata da Farke e che solo cinque giorni fa ha battuto il Bayern Monaco, attestandosi all’ottavo posto in classifica. Bensebaini, dunque, ha già scelto il suo futuro: ancora in Germania, il Borussia Dortmund lo aspetta a braccia aperte.