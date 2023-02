Via da Guardiola, idea Juventus per la difesa

La Juventus vuole programmare la prossima stagione, ma prima bisogna risolvere alcuni problemi extra-campo: idea per un top in difesa

Un’altra sfida già decisiva in Europa League per Massimiliano Allegri: in caso di fallimento europeo, il futuro dell’allenatore livornese potrebbe essere lontano da Torino. Richiamato ancora sulla panchina bianconera dopo Andrea Pirlo, finora sono arrivate più delusioni che successi. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione con acquisti e cessioni eccellenti in casa bianconera.

La Juventus ha un’urgenza di rinforzare il reparto difensivo: in tanti potrebbero andare via a partire dall’esperto difensore, Leonardo Bonucci, che ormai è sempre alle prese con vari problemi fisici. Dal Manchester City potrebbe così arrivare il punto di svolta con il possibile addio di Aymeric Laporte, che direbbe addio a Pep Guardiola in ottica futura. Obiettivi mirati in vista della prossima stagione, ma il club bianconero dovrà risolvere le varie vicende extra-calcistiche con l’inchiesta Prisma sempre a tenere banco. La Juventus vuole tornare protagonista anche a livello internazionale, ma tutto dipenderà dai prossimi mesi. Il profilo di Laporte piace da sempre al top club italiano, ma la situazione è in divenire.

Juventus, Laporte verso l’addio al City

Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: se non dovesse essere penalizzato con la ipotetica retrocessione in Serie B, la Juventus ripartirà alla grande puntando su giovani italiani ma allo stesso tempo punterà anche a profili di livello internazionale.

La Juventus proverà così a blindare i talenti che ha messo in luce in questa stagione: da Fagioli a Miretti passando da Iling Junior. La prossima stagione potrebbe riservare alcune sorprese in casa bianconera per ritornare ai fasti di un tempo dopo alcune stagioni senza successi memorabili. Laporte è un profilo da sempre monitorato dal top club italiano voglioso di tornare protagonista in Serie A e in Champions League: la sfida contro il Nantes potrebbe essere già decisiva per conoscere il futuro di Massimiliano Allegri.