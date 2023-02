Icardi torna in Serie A a costo zero: ‘tradimento’ all’Inter

Il centravanti argentino si sta rilanciando al Galatasaray dopo due anni bui al Paris Saint-Germain al quale è ancora legato da un contratto in scadenza a giugno 2024

Voglia di Serie A per Mauro Icardi. 9 gol e 6 assist, il centravanti argentino si sta rilanciando al Galatasaray ‘sognando’ il ritorno nel nostro Paese. Il club turco vorrebbe riscattarlo, ma al di là dell’ostacolo di natura economica, ci sarebbe appunto quello di natura personale: secondo ‘Fanatik’, infatti, il classe ’93 di Rosario desidera riapprodare in Italia nel prossimo calciomercato estivo.

Trent’anni compiuti quattro giorni fa, Icardi è legato al Paris Saint-Germain da un altro anno di contratto con stipendio da ben 10-12 milioni di euro bonus inclusi. La Serie A, quindi, potrebbe rivederla dal vivo solamente in caso di addio a zero al club parigino. Con annessa buonuscita, in modo da poter accordarsi poi per un ingaggio alla portata dei nostri club. L’ipotesi risoluzione col PSG non è campata per aria, già perché così i transalpini avrebbero la possibilità di liberarsi definitivamente dell’argentino, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e con conseguente beneficio anche sul piano fiscale.

Calciomercato Milan, Icardi a zero: Maldini può mettere sul piatto un biennale

Già nei prossimi mesi, attraverso degli intermediari, Icardi potrebbe offrirsi alle big del massimo campionato italiano. Inter esclusa… Un pensierino all’ex capitano nerazzurro potrebbe farlo Paolo Maldini, dunque il Milan come noto alla ricerca di un nuovo centravanti.

Naturalmente il nome di Icardi potrebbe essere preso in considerazione da Maldini solo se il bomber rosarino riuscisse davvero a risolvere l’accordo milionario con Al-Khelaifi e soci. All’attuale numero 99 del ‘Cimbom’, poi, potrebbe garantire un biennale con opzione da 4 milioni netti, circa 6 lordi col decreto crescita.