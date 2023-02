La Juventus piomba sul bomber, big battute: Roma e Milan in ginocchio

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta di giocare.

Una delle società più attive in questo senso è la Juventus che, nonostante le mille difficoltà legate al caso plusvalenze, sta pensando a come poter rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in estate. Il reparto che la dirigenza intende rinforzare è l’attacco, visto anche il futuro incerto del Fideo Angel Di Maria. A tal proposito, la vecchia signora starebbe riflettendo su un nome proposto negli ultimi giorni.

Idea Taremi per la Juventus: su di lui anche Roma e Milan

Come detto, nonostante le difficoltà per il caso plusvalenze, la Juventus sembra intenzionata a programmare il prossimo calciomercato estivo.

Il calciatore proposto alla squadra bianconera è Mehdi Taremi, iraniano classe 1992 di proprietà del Porto. Il ragazzo si sta rendendo autore di una stagione strepitosa, che lo ha già visto mettere a referto 20 reti e 11 assist in 35 partite disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato anche altre big nostrane ad osservarlo con molto interesse. Stiamo ovviamente parlando di Milan e Roma, che monitorano costantemente la situazione. La Juventus, però, complice anche il futuro incerto di Di Maria, potrebbe decidere di avviare a breve i contatti per cercare di imbastire una trattativa con la squadra portoghese. Il classe 92 vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, e non sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo. Questo aspetto, mette nella condizione il Porto di di doverlo cedere in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che, a breve, potrebbe decidere di lanciare l’assalto definitivo.