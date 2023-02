Lazio essenziale, Di Maria trascina la Juve: le italiane staccano i pass

I biancocelesti non segnano e non rischiano, appoggiandosi sulla vittoria dell’andata in Conference; i bianconeri si assicurano la qualificazione al turno successivo di Europa League con una super prestazione di Di Maria

Dopo le buone prestazioni delle italiane in Champions League, anche le altre compagini impegnate in Europa League e Conference vogliono fare la voce grossa per rilanciare il tricolore in Europa dopo annate di vuoto totale.

La Lazio apre le danze contro il Cluj, con una prestazione abbastanza soddisfacente sotto il profilo dell’intensità ma tutt’altro che spettacolare. Gli attaccanti restano a secco di reti per un numero di occasioni da gol create molto basso, mentre non c’è rischio per la difesa di prendere imbarcate dagli avversari. Maurizio Sarri approccia con cautela anche il secondo tempo della partita, blindando un secco pareggio che dona di fatto alla formazione biancoceleste la qualificazione al turno successivo. Da segnalare la doppia ammonizione di Muhar ai danni di Immobile al minuto 77′.

Tripletta di lusso per Di Maria, sorride la Juve

Dopo il magro pareggio rimediato all’andata, la Juventus affronta il Nantes fuori casa col piglio di chi vuole fare risultato a tutti i costi per seguire con virtù la striscia positiva di risultati in campionato. Di fatto la prestazione dei bianconeri risulta piuttosto florida.

La magia di Angel Di Maria nei minuti iniziali del primo tempo, seguita dal rigore messo a segno poco dopo, regalano ai bianconeri la certezza matematica della qualificazione grazie anche all’espulsione di Pallois al 17′. Per Massimiliano Allegri non è abbastanza: anche nel corso del secondo tempo la Juventus spinge sull’acceleratore creando un numero considerevole di occasioni da rete, di cui l’ennesima sfruttata ancora dall’argentino protagonista assoluto del match. È tripletta personale, la prima con la maglia zebrata. Ecco il vero Campione del Mondo.