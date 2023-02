Juventus e Milan fregate: va gratis da Conte

L’esubero del Real Madrid, ancora lontano dal rinnovo di contratto, potrebbe accasarsi a Londra da Antonio Conte

Nel mercato dei grandi colpi, delle avances milionarie e della lotta a chi offre di più alla società che detiene il cartellino dell’oggetto desiderato, il filone dei giocatori a parametro zero è certamente la categoria più ambita. Dopo l’incredibile quantità di campioni che lo scorso anno, a questo punto della stagione, erano già certi di liberarsi a zero per giugno – da Pogba a Dybala passando per Kessiè – anche nell’annata in corso di svolgimento le occasionissime non mancano.

Protagonista di un tira e molla col Real Madrid che ha portato al mancato rinnovo dell’accordo contrattuale in scadenza, il giocatore di Carlo Ancelotti si libererà a zero il prossimo 30 giugno. Dapprima desideroso di andar via, poi in qualche modo osteggiato dal club per il suo rifiuto e di rinnovare – a cifre però non gradite al suo entourage – e per il suo diniego ad un trasferimento anticipaato a giugno, il talento iberico ha avuto le sue chances per convincere le Merengues a trattenerlo nella Capitale. Missione fallita. O comunque non computa fino in fondo. Il nativo di Palma de Mallorca saluterà la truppa a fine anno. Su di lui è già vivo da tempo l’interesse di Juve e Milan. E da qualche tempo anche di almeno un paio di squadre di Premier League.

Asensio, irrompe Conte: Juve e Milan al palo

Oltre all’Arsenal, rivela il portale inglese ‘footballnsider247.com’, anche il Tottenham di Antonio Conte si sarebbe iscritto alla corsa per Marco Asensio, il protagonista del nostro resoconto. La possibilità del colpo a parametro zero stuzzica non poco la fantasia del tecnico italiano, che ha sempre apprezzato le doti del calciatore.

L’entrata in scena degli Spurs è un duro colpo per le ambizioni di bianconeri e rossoneri, da tempo sulle tracce del talento anche per via degli ottimi rapporti con la dirigenza dei Blancos. La possibilità di offrire un ricco contratto, superiore a quello che possono permettersi Juve e Milan, al calciatore, rende a questo punto la destinazione inglese la più probabile.