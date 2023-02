Adesso è in vendita: Mourinho e la Juve ci provano

Una grande occasione per il calciomercato estivo di Juventus e Roma: adesso il top club mette in vendita il big

Il netto 0-3 rifilato al Nantes non fa altro che confermare il buon momento della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in attesa del sorteggio che decreterà il prossimo avversario in Europa League per gli ottavi di finale, dovranno fare i conti con il Torino.

Il derby della Mole come ostacolo per provare a risalire in classifica, in Serie A. Situazione analoga per la Roma che, terza dietro a Napoli e Inter, rischia di pescare una grande squadra dopo il successo sul Salisburgo. I pensieri di bianconeri e giallorossi è, però, anche rivolto alla prossima campagna acquisti. Un calciomercato estivo che registrerà inevitabilmente cambiamenti, con l’intenzione di rinforzarsi e regalare a Mourinho ed Allegri i giusti colpi a partire da giugno. La ‘Vecchia Signora’ farà i conti con un vero e proprio esodo, a zero: da Rabiot a Cuadrado fino ad Alex Sandro, saranno diversi gli addii a scadenza nel 2023. Tra le priorità delle due grandi del nostro calcio vi è certamente quella di rinfoltire la mediana. Perchè Mourinho vuole un big e non avendo praticamente mai avuto a disposizione Wijnaldum, potrebbe chiedere l’ennesimo sforzo alla famiglia Friedkin. Allo stesso modo la Juventus non può perdere ulteriore terreno e rivoluzionerà la rosa a disposizione di Allegri, a partire proprio dal centrocampo. Una delle suggestioni che rischia di tramutarsi in qualcosa di concreto a partire da giugno è quella legata a Fabinho.

Occasione Fabinho: Juve e Roma alla finestra

Il centrocampista brasiliano, in forza al Liverpool, sarà con ogni probabilità ‘vittima’ di un restyling necessario per rilanciare le ambizioni dei ‘Reds’.

La stagione della squadra di Klopp è stata fino a questo momento decisamente problematica e l’idea del Liverpool sarebbe quella di ascoltare eventuali proposte per uno dei leader e pilastri dell’undici titolare. 29 anni ed in scadenza nel 2026, il brasiliano ha collezionato fino ad ora ben 32′ presenze con 2205′ in campo: numeri importanti che dovranno essere accompagnati da un’offerta altrettanto consistente. Perchè è vero che il Liverpool pare disposto a trattare la cessione di Fabinho, ma per non meno di 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante per uno dei top player più ambiti nel panorama calcistico europeo.