Di Maria show, ma la Juve trema:”Occhio all’Inter”

Non c’è nessun problema Vlahovic per la Juventus: ne è sicuro l’agente Lodovico Spinosi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, l’agente Lodovico Spinosi ha fatto il punto sui problemi fisici di Dusan Vlahovic, toccando altri punti legati al mondo Juventus.

Partito dalla panchina nel match di Europa League con il Nantes, Dusan Vlahovic in passato ha fatto i conti con la pubalgia, ma secondo l’agente Lodovico Spinosi questo non deve rappresentare un campanello d’allarme per la squadra bianconera ed i suoi tifosi.

“È un qualcosa che come viene può andare via da un momento all’altro” ha sottolineato, avvisando però che “stressare troppo quel punto con partite ravvicinate non aiuta”. Ad ogni modo, non c’è da preoccuparsi in merito alle condizioni “Vlahovic sarà al centro dell’attacco nel derby, poi basta vedere i suoi numeri, ogni partita lui fa gol, sta anche cercando di recuperare la forma, non è un problema”.

Calciomercato Juventus, l’ingaggio di Di Maria e il rimpianto Andrey Santos

Decisivo, invece, nel match di Europa League Angel Di Maria, autore di una tripletta: “Poche squadre sono in grado di pagare il suo ingaggio. Altre squadre italiane interessate? Una indiziata può essere l’Inter, ma è solo un’ipotesi”.

E a proposito di talenti sudamericani, le squadre italiane si sono lasciate sfuggire quello di Andrey Santos: “In futuro sarà un giocatore pazzesco, aveva una clausola da 13 milioni ma il Chelsea ne ha pagati 14. È venuto fuori il problema relativo al permesso di soggiorno, ma a giugno potrà essere tesserato in Inghilterra”. Vedere il classe 2004 in Italia, però, è ancora possibile: “Proverei per un prestito, il Chelsea in estate potrebbe aver bisogno di fare spazio”.