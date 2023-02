Affondo con offertona da 120 milioni: Inzaghi trema

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Una delle società più attive per quanto riguarda la programmazione del futuro è il Liverpool, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Klopp in estate, vista anche la pessima stagione svolta fin qui. I reparti dove i reds intendono intervenire sono difesa e centrocampo, che necessitano di innesti importanti. A tal proposito, la dirigenza inglese sembra aver già individuato i principali obiettivi.

Il Liverpool spaventa l’Inter: offerta da 120 milioni

Stando a quanto riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport, infatti, Jurgen Klopp sembra intenzionato a provare il doppio colpo dall’Inter, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. I due calciatori nerazzurri sono nella lista della spesa del club inglese che, per convincere l’Inter a lasciarli partire, potrebbe mettere sul piatto circa 120 milioni di euro. Si tratterebbe di un’offerta importante per la società milanese, che avrebbe modo di far respirare le casse del club, oltre che ha reinvestire una parte dei soldi per rinforzare la rosa. Il tecnico tedesco stravede per i due azzurri, e potrebbe spingere con la dirigenza per lanciare l’assalto definitivo. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Inter chiamata a resistere alla grande offerta in arrivo dall’Inghilterra.