Già deciso l’erede di Allegri: “È il segreto di Pulcinella”

La permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus appare in bilico in vista dell’estate: il sostituto non è un segreto

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del prossimo match. Ed è un match indubbiamente non da poco: la squadra guidata da mister Massimiliano Allegri, infatti, se la vedrà faccia a faccia con i cugini del Torino. Vlahovic e compagni, peraltro, ci arrivano nel migliore dei modi, avendo battuto nettamente il Nantes in Europa League.

Un successo roboante, avvenuto soprattutto per merito di uno strepitoso Angel Di Maria. Agli ottavi di finale, la compagine torinese affronterà il Friburgo nel doppio scontro andata e ritorno. Il sorteggio, in tal senso, non è andato male, ma gli avversari tedeschi possono mettere in difficoltà la Juventus. Motivo per cui bisognerà mantenere massima concentrazione all’interno del rettangolo verde di gioco. Ad ogni modo, a prescindere da come terminerà la stagione in corso, la posizione di Massimiliano Allegri appare in bilico. Non è da escludere al 100% l’ipotesi di una separazione a fine annata, a maggior ragione se i bianconeri non dovessero raggiungere neanche uno degli obiettivi prefissati.

Juventus, sondato Zidane per il dopo Allegri

Non a caso, la società si sta già guardando attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo. Come riferisce ‘Todofichajes.com’, la ‘Vecchia Signora’ ha sondato Zinedine Zidane. Una pista più che nota, che potremmo definire come ‘Segreto di Pulcinella’.

Zidane è il sogno della Juventus, ma piace parecchio pure al Paris Saint Germain. I parigini, dal canto loro, potrebbero mandare via Galtier e cercare di convincere il tecnico marsigliese a sposare il proprio progetto. Staremo a vedere.