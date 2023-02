Addio a Mourinho: futuro al Milan o all’Inter

Il calciatore potrebbe fare le valigie nel prossimo giugno. E’ lotta a due tra le cugine milanesi per accaparrarsi un giocatore della Roma

Quest’anno più che mai, la Roma sembrerebbe aver finalmente raggiunto quella giusta maturità tale da potergli permettere di andare bene sia in Serie A che nelle coppe europee.

A dirla tutta, infatti, la squadra di José Mourinho sta disputando un campionato ai vertici della classifica: dove è piazzata, al momento, al terzo posto della classifica generale che la vede distante di soli tre punti dall’Inter. 3o gol fatti, soli 19 subiti e addirittura 44 punti conquistati in appena 23 giornate: il che vuol dire che questa Roma è solida ed è in grado di dire la propria anche in Europa. Ciò è testimoniato non soltanto dal fatto che i giallorossi sono riusciti un solo anno fa ad alzare al cielo il trofeo della Conference League, ma anche dal proprio cammino europeo che stanno percorrendo in questa stagione. A onor del vero, infatti, è stato solamente qualche giorno fa che la ‘Lupa’ è riuscita a ribaltare l’1-0 dell’andata in favore del Salisburgo, avendo poi la meglio nel match di ritorno per 2-0 contro gli stessi austriaci.

Fatta eccezione per alcuni componenti della rosa, però, non tutti stanno trovando il giusto spazio davanti a sé. Tra questi vi è sicuramente Marash Kumbulla: centrale difensivo che ha raccolto sole 7 presenze complessive in stagione – con un minutaggio pari a 274′ totali, tra l’altro – e che potrebbe dire addio a fine anno. A poterci fare un pensierino, potrebbero essere proprio le due storiche rivali Inter e Milan.

Calciomercato Roma, Kumbulla ai saluti: Inter e Milan ci pensano

Presentatosi nella Capitale in quel dell’ormai lontano 2020, Marash Kumbulla era inizialmente riuscito a trovare quella continuità necessaria che gli avrebbe, poi, consentito di maturare ulteriormente.

A distanza di qualche anno, però, il difensore albanese è successivamente finito ai margini della rosa. Mourinho lo sta impiegando, praticamente, poco e niente ed è proprio per questo motivo che a fine anno potrebbe esserci un possibile divorzio tra lui e la Roma. E’ vero, al momento non c’è alcun club che ha dato forti segnali di interessamento, ma a poter fiondarsi su di lui potrebbero essere sia il Milan che l’Inter. Proprio i nerazzurri, infatti, diranno addio a Skriniar nel prossimo finale di giugno ed oltre a lui c’è anche la situazione de Vrij che preoccupa. L’ex centrale difensivo della Lazio non ha ancora siglato quel presunto rinnovo: motivo per cui i nerazzurri devono cautelarsi sul serio. In tal senso, Kumbulla potrebbe essere un’eventuale idea, a basso costo, da cui partire.