Doppia tegola prima del match: brutte notizie per Inzaghi

Doppia tegola per Simone Inzaghi in vista della sfida tra Bologna e Inter: al Dall’Ara non ci saranno Milan Skriniar e Federico Dimarco

Brutte notizie per Simone Inzaghi alla vigilia del match in programma domani allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Milan Skriniar e Federico Dimarco.

Doppia tegola per Simone Inzaghi in vista del lunch match in programma allo stadio Dall’Ara dove l’Inter affronterà il Bologna nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Una partita importante per la squadra nerazzurra, che va a caccia della seconda vittoria di fila in campionato dopo quella sull’Udinese, la terza considerando quella in Champions League con il Porto.

Bologna – Inter, Inzaghi perde Skriniar e Dimarco

Nel bollettino ufficiale pubblicato dall’Inter, viene resto noto che “Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna”.

Due assenze pesanti in difesa per la squadra di Simone Inzaghi: il difensore slovacco deve fare i conti con una lomboglutalgia sinistra. L’esterno, invece, è alle prese con un affaticamento muscolare addominale.