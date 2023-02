Bufera Juventus, il grande ex: “è doloroso”

In questi ultimi mesi a tenere banco è il caso legato alle plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus già penalizzata in campionato.

La questione sta facendo il giro del mondo, con tanti protagonisti del mondo del calcio che hanno espresso la propria opinione. Tra questi troviamo uno dei simboli bianconeri Giorgio Chiellini, che ha vestito la maglia della vecchia signora per ben diciassette anni. L’ex capitano bianconero, ha parlato del caso plusvalenze in un’intervista rilasciata a The Athletic.

Chiellini sicuro: “Il club sta lottando per tutti”

Sulla questione, il difensore che attualmente milita in MLS, ha dichiarato che “Per me, è doloroso: mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus. È difficile non essere a Torino: non è una situazione facile per tutti coloro che amano il club. Adesso i tifosi devono essere pazienti perché il club sta lottando per tutti: spero che tutto finisca nel miglior modo possibile”.