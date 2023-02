Besiktas-Antalyaspor, l’interruzione più dolce dopo 5 minuti

Una sfida interrotta dopo appena cinque minuti di gioco: il motivo dolce durante Besiktas-Antalyaspor con il lancio dei peluche

Nelle ultime settimane la Turchia è stata colpita da un violento terremoto che ha distrutto una popolazione. Tanti bambini hanno perso la vita e così, in occasione di Besiktas-Antalyaspor c’è stata l’interruzione più dolce di sempre dopo appena cinque minuti di gioco.

Dopo appena cinque di minuti è arrivata la sospensione momentanea di Besiktas-Antalyaspor per mettere in atto la nobile iniziativa per le popolazioni di Turchia e Siria, colpite dal terremoto che ha distrutto tante famiglie. Così dagli spalti dello Vodafone Stadium, gli spettatori hanno lanciato sul terreno di campo migliaia di peluche e giocattoli. Questo gesto è molto diffuso nel mondo del basket e così i tifosi turchi hanno voluto omaggiare con piccoli regali destinati soprattutto ai bambini sfollati dopo il terremoto del 6 febbraio scorso. La sfida è terminata a reti bianche, ma lo spettacolo è stato formidabile con gli applausi di tutti i calciatori presenti in campo.