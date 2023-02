Doppio colpo in Serie A: l’Inter rivoluziona la difesa

L’Inter a caccia del doppio affare per la difesa: Skriniar e non solo, così cambierà la retroguardia di Inzaghi

19 punti di distacco, seppur con una gara in meno ancora da giocare, restano un abisso. Se il Napoli di Luciano Spalletti pare destinato a festeggiare prima del previsto il terzo tricolore della sua storia, per l’Inter il discorso è diverso.

I nerazzurri hanno vissuto un lungo e difficile periodo in questa stagione, salvo poi riprendersi e balzare fino al secondo posto in Serie A. Chiudere al meglio l’annata rimane l’obiettivo per gli uomini di Inzaghi mentre la dirigenza sta già lavorando alla stagione che verrà. E, in tal senso, sono previsti cambiamenti importanti. Soprattutto in difesa. Milan Skriniar ha già firmato con il PSG, con cui si unirà da parametro zero a partire dal prossimo 1 luglio. Ma lo slovacco rischia di non essere l’unico big della retroguardia meneghina a fare le valigie, gratis, lasciando un buco difficile da colmare al centro della difesa dell’Inter. Perchè i discorsi per il rinnovo di Stefan de Vrij vanno a rilento e la sensazione è che anche lui, come l’ex Samp, possa finire per cambiare aria e tentare una nuova avventura lontano dalla Milano nerazzurra. Un doppio addio pesante come un macigno che l’Inter spera di colmare piombando con decisione su due profili che in Serie A stanno facendo molto bene. In primis Stefan Posch, centrale del Bologna che tra meno di un’ora affronterà proprio l’Inter per il lunch match della 24esima giornata di campionato.

Inter, non solo Posch: altro nome a sorpresa per Inzaghi

Il club emiliano lo riscatterà dall’Hoffenheim, a giugno, per circa 5 milioni: ma non è detto che davanti alla chiamata dell’Inter, il centrale non possa spingere per compiere un’importante salto nella sua carriera.

Il 25enne austriaco ha collezionato fino a questo momento 19 presenze con 4 gol ed 1 assist vincente. Attenzione, però, perchè la lista di Marotta si amplierebbe anche col nome di John Lucumì. Talento colombiano, mancino, arrivato a titolo definitivo la scorsa estate in rossoblù. Le attenzioni sono quindi tutte rivolte a Bologna, per la nuova difesa Marotta potrebbe attingere a piene mani dalla squadra di Thiago Motta.