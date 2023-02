Marotta masterclass: all’Inter gratis, è l’erede di Skriniar

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, potrebbe riuscire a prendere gratis un importante calciatore come erede di Skriniar

In casa Inter si ragiona già in ottica futura. In particolare, la dirigenza nerazzurra capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta riflette su come potenziare la retroguardia, visto che – a partire dal prossimo 1 luglio – Milan Skriniar diventerà un nuovo calciatore del Paris Saint Germain.

Lo slovacco rappresenta indubbiamente una perdita molto pesante per la ‘Beneamata’, di conseguenza sarà vietato fallire la scelta del sostituto in ambito di calciomercato. Diversi, in tal senso, i nomi sul tavolo: piace non poco Tiago Djalo, difensore centrale portoghese di proprietà del Lille. Parliamo di un’opzione estremamente allettante, che il 9 aprile compirà 23 anni. Perciò, ovviamente, sarebbe un acquisto anche per il futuro, non solo per il presente. Ma come sappiamo Marotta è il maestro delle operazioni a parametro zero e non è da escludere che la società meneghina, alla fine, decida di puntare su un profilo molto più esperto, ma ancora assolutamente affidabile dal punto di vista fisico.

Calciomercato Inter, Hummels gratis per il dopo Skriniar: Marotta ci pensa

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Mats Hummels, centrale in forza al Borussia Dortmund. Il classe ’88 presenta un contratto in scadenza giugno 2023: i gialloneri vorrebbero tenerlo prolungando il termine dell’accordo scritto, però la trattativa non è semplice.

E qui entra in gioco l’Inter, con Marotta sempre attento a questo tipo di situazioni. Anche perché la ‘Beneamata’ non ha a disposizione tanta liquidità da poter investire sul mercato, a meno di grosse cessioni. I nerazzurri osservano l’evolversi della vicenda. D’altronde, l’esperienza di Hummels potrebbe far molto comodo, dopo l’addio a Skriniar.