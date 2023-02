Doppio grande assalto a Di Maria: la Juve ‘trema’

L’esterno argentino torna a far parlare di sé a livello europeo, ecco le due potenziali destinazioni in caso di mancato rinnovo di contratto con la Juventus

Protagonista di una splendida tripletta ai danni del Nantes in Europa League, Angel Di Maria è tornato ad essere il calciatore incisivo di sempre. Questa volta anche con la maglia della Juventus.

La storia con i bianconeri potrebbe però presto finire, nel momento in cui il calciatore non dovesse raggiungere l’accordo di rinnovo di contratto con la dirigenza bianconera per il prossimo futuro. In tal caso, sono due le possibili destinazioni ove potrebbe apparire il ‘Fideo’.

Calciomercato, Di Maria richiesto in Spagna

Secondo il ‘The Sun’, sia Barcellona che Atletico Madrid sarebbero interessate alle sue prestazioni a partire dalla prossima stagione.

Un colpo a parametro zero che porta qualità ed esperienza a due squadre che, seppur con obiettivi comuni, puntano a due inversioni di rotta abbastanza dissimili tra loro sia in campionato che nelle competizioni europee.