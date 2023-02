Vlahovic al Real, Perez ricambia: che smacco al Milan

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante ci siano ancora tre mesi di stagione da giocare, molte società sono già proiettare al prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Ancelotti in estate. Uno dei reparti che i merengues intendono rinforzare è l’attacco, con uno dei principali obiettivi che sembra essere già stato individuato. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus classe 2000. Florentino Perez sembra aver individuato il nove bianconero come sostituto di Benzema, che potrebbe lasciare la capitale spagnola al termine della stagione. Il pallone d’oro, infatti, vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, almeno per ora, non ci sono novità per quanto riguarda un possibile rinnovo. Oltre a Vlahovic la Juventus potrebbe perdere anche Di Maria che, come Benzema, andrà in scadenza quest’estate. Qualora il fuoriclasse argentino dovesse salutare, la vecchia signora potrebbe bussare proprio al Real Madrid.

Futuro Di Maria incerto: idea Brahim Diaz per la Juventus

Come detto, il mercato estivo in vista della prossima stagione potrebbe presto entrare nel vivo, con Juventus e Real Madrid che si candidano ad esserne protagoniste.

La Juventus potrebbe perdere Vlahovic finito nei radar del Real, e Angel Di Maria, il cui contratto scadrà a giugno. Qualora il campione del mondo dovesse salutare, la vecchia signora sembra aver individuato il profilo giusto per sostituirlo. Stiamo parlando di Brahim Diaz, oggi al Milan. I rossoneri detengono il diritto di riscatto per il calciatore spagnolo, e dovranno decidere a breve se esercitarlo. Il riscatto è fissato a circa 22 milioni di euro e, per questo motivo, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di non tenere il calciatore. Qualora ciò si verificasse, Florentino Perez potrebbe decidere di offrire il calciatore alla Juventus, che ne apprezza e non poco le qualità. Per imbastire una trattativa con gli spagnoli, però, la dirigenza bianconera dovrà prima definire il futuro del Fideo, tutt’oggi ancora in forte dubbio. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro sembra già pronto a decollare.