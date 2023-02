“Strapagavano pipponi”: caos Superlega, Juve senza scampo

Dalla Superlega al tracollo: adesso arriva un nuovo durissimo attacco alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Il derby della Mole sullo sfondo, per dare continuità ai recenti buoni risultati. Ma la Juventus, ora come ora, deve fare pure i conti con l’ennesimo duro attacco. Al centro di tutto le scelte di mercato, Andrea Agnelli e la Superlega.

Graziano Carugo Campi, su Twitter, è tornato a parlare di Juventus. Un focus sui bianconeri che non stanno certamente vivendo la stagione dei sogni. Dalla partenza difficoltosa fino alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze che, dopo aver visto la squadra di Allegri riallacciarsi fino al secondo posto, ha di fatto tagliato le gambe ai bianconeri. Servirà cambiare e molto in vista della stagione che verrà anche se, in questo momento, a tenere banco in casa Juventus è anche il tema Superlega. Dopo essere di fatto finita in naftalina, accantonata quasi del tutto, adesso si torna a riparlarne. A maggior ragione dopo le recenti dichiarazioni dell’ex presidente Andrea Agnelli. Carugo Campi fa il punto a riguardo non risparmiando un durissimo attacco nei confronti della società piemontese. “L’errore principale della Superlega è nella premessa: il calcio deve andare verso un contenimento dei costi, non verso l’aumento dei ricavi”.

Juve, nuovo attacco: “Ecco l’errore della Superlega”

Un pensiero diametralmente opposto a quello portato avanti da club come Real Madrid e Juventus su tutti, come sostenuto pure in prima persona dall’ex patron Agnelli.

I bianconeri, poi, finiscono al centro di parole durissime da parte di Campi: “La Juventus è crollata in Italia non per il calo dei ricavi, ma perchè strapagava pipponi che poi non avevano mercato in uscita”. Una critica nemmeno troppo velata alla direzione sportiva del club che, a conti fatti, ha sbagliato più di un’operazione in entrata negli ultimi anni. Ancora tutto da vedere, poi, ciò che accadrà e che metterà il punto finale sul progetto Superlega: intanto i bianconeri, e Agnelli, devono proseguire con l’incassare critiche.