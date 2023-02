Delusione totale: Xavi lo esclude e torna in A

Barcellona fatto fuori dallo United in Europa League, ora il tecnico spagnolo è furibondo e vorrebbe cedere il centrocampista il prima possibile. Tante rivali italiane sul suo profilo

La clamorosa sconfitta rimediata dal Barcellona contro il Manchester United lascia i tifosi blaugrana molto perplessi. Peggio ancora il tecnico Xavi, ormai stanco di dover avere a che fare con una squadra che in campionato tiene testa ma in Europa fa molta fatica ad emergere.

Così la prossima estate potrebbe essere la volta di fare una dovuta ‘pulizia’. L’appello del tecnico al presidente Laporta sarebbe relativo alle cessioni di alcuni elementi ritenuti superflui. Primo fra tutti il centrocampista ivoriano Franck Kessié, prelevato a parametro zero dal Milan la passata estate.

Calciomercato, Kessié ancora in Italia

Il calciatore non ha avuto finora molto spazio per via di qualche acciacco fisico e di una folta concorrenza, ma presto potrebbe tornare a dire la sua in Serie A.

Oltre alla Juventus dichiaratamente interessata al suo cartellino da diverso tempo, Kessié è stato spesso accostato anche all’Inter negli ultimi tempi. Anche il Milan starebbe monitorando nuovamente la sua situazione intra ed extra campo, con il malcontento che cresce ogni giorno che passa. In ogni caso, Xavi si aspetta che possa essere ceduto il prima possibile per creare spazio agli elementi meritevoli.