Tonali in Premier, da Bergamo l’erede al Milan

Il club inglese ha intenzione di strappare dalla grinfie del Milan il centrocampista di livello, così Maldini potrebbe pensare subito all’alternativa dall’Atalanta

Stefano Pioli può contare su diverse certezze per gli anni a venire, nel caso in cui dovesse farsi ancora carico della gestione tecnica del Milan. Uno tra questi è senza ombra di dubbio il centrocampista Sandro Tonali, anche baluardo della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Il calciatore ha subito una improvvisa crescita e questa maturazione ha destato le attenzioni di numerosi club esteri, fra cui anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco perderà fra l’altro almeno un paio di centrocampisti la prossima stagione, come Keita e Arthur, pertanto le qualità di Tonali potrebbero tornargli molto utili nel tentativo di riportare i ‘Reds’ a trionfare sia in Premier che in Europa. Nonostante il Milan sia piuttosto geloso, le chance di trasferimento potrebbero salire in caso di cospicua offerta.

Calciomercato, Milan su Koopmeiners con cessione di Tonali

Così facendo, il direttore sportivo Paolo Maldini potrebbe essere messo con le spalle al muro e valutare l’alternativa direttamente in forze all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Si tratta del mediano Teun Koopmeiners, esploso con la maglia dei bergamaschi nel corso della prima metà di stagione e pezzo pregiato anche in Europa.