Figuraccia e addio Napoli: piomba la Juve sul post Alex Sandro

L’espulsione rimediata nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli potrebbe giocare in sfavore della sua permanenza, ecco i fari di Juventus e Milan puntati a giugno

Non era necessario un intervento scomposto del genere, ma delle volte è troppo tardi per porre rimedio ai propri errori. Il calciatore ha dovuto accettare il rosso diretto nel corso della partita contro l’Empoli, stravinta dal Napoli con il solito Osimhen tra i protagonisti.

E secondo il giornalista Paolo Bargiggia, questo evento potrebbe allontanare ancor di più il suo nome dalla lista dei partenopei del futuro. Il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti pensare di decretare il suo addio al termine della stagione, lasciando carta bianca alle pretendenti di agire nel proprio interesse.

Calciomercato, Juve e Milan su Mario Rui

Mario Rui, del resto, era già considerato un partente a tutti gli effetti. Ora la Juventus potrebbe seriamente pensare al suo cartellino in sostituzione dell’uscente Alex Sandro sulla sinistra.

Ma anche il Milan non sarebbe da meno, per dare a Theo Hernandez maggiore respiro nelle partite meno importanti in qualità di turnover.