Atalanta-Lookman, sarà addio a fine stagione: ecco chi al suo posto

Orobici pronti a rinunciare all’anglo-nigeriano in estate. E’ già caccia al suo erede. Svelato il nome che emerge più di tutti fino a questo momento

Se c’è un calciatore che ad oggi sta letteralmente trascinando l’Atalanta, eccezion fatta per Hojlund chiaramente, quello è sicuramente Ademola Lookman: fantasista che ha già attirato, inevitabilmente, l’attenzione di diversi club.

Era inimmaginabile pensare, perlomeno ad inizio stagione, che il classe ’97 sarebbe approdato in questo nuovo campionato lasciando il segno sin da subito. Già 14 reti e 5 assist totalizzati in questa sua prima esperienza assieme all’Atalanta, che ne hanno fatto di lui uno dei migliori bomber di questa Serie A. Non è un caso, infatti, che l’ex Leicester figuri al terzo posto della classifica capocannonieri del massimo campionato italiano. Numeri che hanno, di fatto, sorpreso tutti gli addetti ai lavori di qualsiasi altra squadra. Diverse le società, per l’appunto, che starebbero pensando di ingaggiare l’anglo-nigeriano in vista del prossimo anno. Un eventuale ed ipotetico addio da tutt’altro che poco conto, quello di cui vi stiamo parlando, che costringerebbe Gasperini ed il resto del suo staff tecnico a guardare, a tutti gli effetti, altrove. A tal proposito, un nome da tenere in considerazione è quello di un ex Verona.

Calciomercato Atalanta, Lookman prossimo ai saluti: si pensa a Barak come suo possibile successore

Juventus, Milan e Napoli: questi alcuni dei tanti club che starebbero facendo un pensierino su Ademola Lookman in ottica futura. Sarà lo stesso classe ’97 uno dei calciatori più ricercati sul mercato nella prossima finestra estiva. A dirsi, particolarmente, preoccupata di questa cosa è proprio l’Atalanta: che nel frattempo deve non soltanto farsene una ragione, ma andare anche alla ricerca di un suo degno erede.

In tal senso, un profilo che potrebbe allettare particolarmente l’intera dirigenza della ‘Dea’, potrebbe essere quello di Antonin Barak…Calciatore che non sta trovando la giusta continuità a Firenze e che potrebbe, per giunta, salutare a fine anno. Egli stesso ha ammesso, recentemente, di aver riscontrato molte più difficoltà in quest’annata rispetto allo scorsa stagione: dove mise a referto la bellezza di 11 reti e 4 assist in Serie A. Il calciatore sta faticando a trovare la porta nella stessa maniera in cui faceva un solo anno fa, anche a causa della concorrenza di Bonaventura. A gettarsi su lui potrebbe essere, chissà, la stessa Atalanta che, qualora dovesse raggiungere un accordo col trequartista ceco, darebbe il proprio via libera all’addio di Lookman. La cosa ancor più favorevole? Sicuramente il fatto che, quel ruolo, Barak lo ha già interpretato al Verona e potrebbe, quindi, sposarsi al meglio nel 3-4-2-1 di Gasperini.