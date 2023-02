Addio Lukaku 👋, l’Inter ha già scelto il sostituto ✍️

Lukaku flop a Bologna, il suo futuro è sempre più in bilico. Ecco il nome in pole per l’eventuale successione: tutti gli aggiornamenti

Dopo la vittoria col Porto, è arrivato un altro pesante stop in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi sul campo del Bologna.

“Abbiamo fatto un primo tempo brutto, insufficiente, non da Inter. L’approccio non è stato dei migliori”, ha ammesso il tecnico nerazzurro nel post partita. “Quello che dobbiamo analizzare è che, mentre davanti ai nostri tifosi stiamo avendo un ottimo cammino, in trasferta dobbiamo fare di più. – ha dichiarato Inzaghi – L’anno scorso eravamo gli stessi e facevamo meglio. Ora dobbiamo fare quel cambio di marcia che ci permetterà da qua alla fine di mantenere il secondo posto”. Tra i più deludenti a Bologna c’è stato Romelu Lukaku, reduce da due gol consecutivi e dall’importantissima rete in Champions League. Un brusco passo indietro del belga che riaccende il campanello d’allarme in casa nerazzurra. Il futuro del centravanti resta in bilico ed è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Inter, pronto il sostituto di Lukaku

Come noto, l’attaccante è ancora di proprietà del Chelsea e al termine della stagione la dirigenza nerazzurra dovrà prendere una decisione anche sul belga.

Decisiva sarà l’ultima parte di stagione e il contributo di Lukaku. La sua permanenza, però, è tutt’altro che scontata e l’Inter si sta già guardando intorno. Il primo nome in cima alla lista, ormai da diversi mesi, è quello di Marcus Thuram. Il francese vice campione del mondo è ancora in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach e fa gola a parametro zero. Tuttavia, non manca la concorrenza, a partire dal Bayern Monaco. L’Inter dovrà fare in fretta se vuole arrivare al figlio d’arte.