Asse Inter-Monza, clamoroso scambio: Allegri beffato

Un giocatore del Monza, già obiettivo della Juve, potrebbe finire all’Inter: Marotta tenta Galliani col doppio scambio

Una delle sinergie di mercato che finora, e non certo solamente dalla stagione 2022/23, ha prodotto più frutti e più spostamenti, è stato certamente lo ‘strano’ asse Inter–Monza. Strano solo per il glorioso e trentennale passato rossonero del duo Berlusconi-Galliani. Ma in realtà non troppo sorprendente se si pensa alla storica amicizia che lega il dirigente nerazzurro a quello brianzolo.

A fare le spese di questa pista sempre calda tra Marotta e Galliani potrebbe essere Massimiliano Allegri, il tecnico della Juve legato anch’egli da un’amicizia personale col suo ex Ad al Milan. L’allenatore toscano, protagonista del fruttuoso passaggio in prestito di Nicolò Rovella dai bianconeri alla neopromossa lombarda, dovrà probabilmente inchinarsi alla strategia messa in atto dall’ex Dg della Juve per accaparrarsi il giocatore già finito nel mirino della Vecchia Signora.

Carlos Augusto all’Inter, il piano di Marotta mette ko Allegri

Carlos Augusto, il 24enne terzino del Monza ambìto dalle due grandi rivali del calcio italiano, sembra ora più vicino al club di Viale della Liberazione. Questo grazie all’inziiativa della dirigenza dell’Inter, che avrebbe messo sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, attualmente in prestito proprio al Monza, e di Franco Carboni, sempre militante nel club brianzolo a titolo temporaneo.

Questa ‘doppia offerta’ dovrebbe e potrebbe convincere Galliani. Che su Carlos Augusto ha sempre alzato uno scudo. La barriera potrebbe ora essere infranta dall’Inter. Che sembra avere le carte giuste anche per sbaragliare la concorrenza juventina.