Highlights Lazio Sampdoria 1-0, Luis Alberto regala tre punti da Champions

La Lazio torna nuovamente in zona Champions League in attesa della sfida della Roma: decide una perla di Luis Alberto, Samp sempre più giù

Sarri conquista tre punti d’oro grazie al gol decisivo di Luis Alberto: una conclusione di assoluta classe del centrocampista spagnolo che ha avuto sempre problemi con l’allenatore biancoceleste. Gol meraviglioso da parte dell’ex Liverpool che regala una vittoria importantissima in ottica Champions League. La Lazio sale al quarto posto a quota 45 punti a due punti di distanza da Milan e Inter (47): contro la Cremonese la Roma dovrà così vincere a tutti i costi.

La Lazio non molla proprio nel momento decisivo: decide una perla di Luis Alberto. Ora i biancocelesti voleranno venerdì sera allo Stadio Maradona per affrontare il Napoli. Un big-match emozionante soprattutto per Maurizio Sarri, che tornerà ancora una volta da avversario contro la compagine azzurra con la quale ha vissuto stagioni da urlo sfiorando anche lo Scudetto.

Il tabellino di Lazio-Sampdoria 1-0:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (84′ Hysaj), Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic (84′ Basic), Cataldi (57′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (57′ Zaccagni). A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance (71′ Ilkhan); Lammers, Gabbiadini (71′ Rodriguez). A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, De Luca, Sabiri, Ilkhan, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Rodríguez. All.: Dejan Stankovic

Reti: 80′ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Leris (S), Gabbiadini (S), Vecino (L), Casale (L)