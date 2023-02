Rinnovo Leao, Ibra alimenta i dubbi: come stanno le cose

Grande prestazione da parte del Milan, che batte l’Atalanta di Gasperini per 2-0. Prima della gara, però, si è parlato anche del futuro.

Il gioiello portoghese Rafael Leao, infatti, ha parlato ai microfoni di DAZN del proprio futuro. In merito ad un possibile rinnovo, il 17 rossonero ha dichiarato che “sto bene qui a Milano, sto parlando con le persone che devono parlare. Io non posso parlare adesso. Vediamo cosa succede a fine stagione. La cosa più importante ora è la partita”. Dopo le sue parole, arrivano anche quelle del dirigente rossonero Frederic Massara.

Rinnovo Leao, Massara spaventa: “siamo fermi al capitolo precedente”

Come detto, prima della gara contro l’Atalanta, si è parlato del futuro del portoghese Rafael Leao, al centro di numerose voci di mercato.

Di un possibile rinnovo, infatti, ne ha parlato il dirigente rossonero Massara, spiegando che “siamo fermi al capitolo precedente ma vogliamo scriverne altri. Vogliamo trovare una soluzione con lui, con Giroud ma pure con altri. Speriamo di trovare una soluzione in tempi brevi”. Sulla questione è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, che scherzando ha dichiarato di aver dato il suo stipendio per il rinnovo di Leao. Ha precisa domanda se fosse fatta, però, il campione svedese ha mostrato un espressione non proprio ottimista. Nonostante la grande vittoria, quindi, i tifosi rossoneri sono costretti a fare i conti con il futuro di Leao che, ad oggi, appare sempre più incerto.