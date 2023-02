Thiago Motta verso l’Inter, l’agente chiarisce

L’Inter continua a collezionare sconfitte cocenti in Serie A: l’ad Beppe Marotta pretende più da Inzaghi, pazza idea Thiago Motta

Un’altra convincente da parte del Bologna che continua a salire in classifica in Serie A. Un lavoro da urlo messo a punto da Thiago Motta, che ora non intende fermarsi proprio sul più bello. La compagine emiliana potrebbe così rientrare anche nella corsa per l’Europa. Un ruolino di marcia incredibile da parte di Orsolini e compagni: lo stesso attaccante del Bologna ha realizzato quattro gol nelle ultime uscite stagionali in campionato. Gol vittoria anche nel big match contro i nerazzurri, ingabbiati letteralmente dalle strategie dello stesso allenatore italo-brasiliano.

In passato ha vestito anche la maglia dell’Inter e così è intervenuto il suo agente Canovi ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay che ha smentito ogni tipo di contatto: “Non c’è nulla con l’Inter. Il suo obiettivo è quello di vincere la prossima gara contro il Torino. Vuole costruire qualcosa di importante con il club emiliano. La squadra è davvero una rivelazione in Serie A”. Poi ha tenuto a precisare: “Non ci sono clausole rescissorie con la società del Bologna. C’è un progetto biennale”.

Thiago Motta, pazza idea chiamata Inter

L’Inter potrebbe così pensare a questo profilo in caso di separazione dall’attuale allenatore, Simone Inzaghi, che ha collezionato ben sette sconfitte in Serie A. Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla panchina prestigiosa del Paris Saint-Germain visto che è stato un ex calciatore del club parigino. Inoltre, ha guidato anche la formazione dell’Under 19 per poi intraprendere la carriera da allenatore di prime squadre tornando nuovamente in Italia.