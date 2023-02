Osimhen ‘scaricato’: il bomber del Chelsea arriva dalla Serie A

Victor Osimhen sta facendo impazzire le difese della Serie A e d’Europa, ma ora il nigeriano costa tanto: il Chelsea ci prova per l’altro bomber

Novità importanti in casa Chelsea che è sempre alla ricerca di un terminale offensivo molto valido. Nel mirino c’è stato anche l’attuale goleador del Napoli, Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A ma le dinamiche sono cambiate improvvisamente.

Il suo valore è aumentato a dismisura grazie ai suoi tanti gol realizzati nel campionato italiano e in Champions League. Osimhen è diventato implacabile come una vera e propria furia per le difese avversarie. In questo modo il Chelsea avrebbe cambiato obiettivo cercando così di riportare a casa Tammy Abraham, cresciuto proprio nel settore giovanile dei Blues. L’attaccante inglese non è stato impeccabile sotto porta in questa stagione, ma ora sta recuperando la forma fisica migliore. Ultimamente ha dovuto indossare anche la maschera al volto, proprio come Osimhen, dopoo un colpo subito sotto all’occhio. Due attaccanti di livello internazionale che sarebbero così finiti sempre nel mirino delle big d’Europa. Abraham potrebbe così tornare a ‘casa’ per ambire a grandi palcoscenici dopo aver contribuito alla vittoria della Conference League nella scorsa stagione.

Osimhen costa tanto, il Chelsea vira su Abraham

L’attaccante nigeriano del Napoli è diventato completo sotto tutti i punti di vista. Un ariete implacabile nell’area di rigore avversaria cercando di mettere a segno gol importanti in tutte le competizioni. Il suo valore è salito alle stelle e così il Chelsea avrebbe cambiato obiettivo virando proprio sul talento inglese cresciuto in casa Blues.

Abraham ha realizzato sei gol con quattro assist vincenti in Serie A, ma il bottino sarebbe stato più alto visti i tanti errori collezionati sotto porta. L’attaccante inglese dovrà cercare di incrementarlo per confermarsi tra i migliori centravanti del campionato italiano attirando gli interessi delle big d’Europa.